Il Migliaccio, il dolce della tradizione che profuma di Carnevale

Tra i dolci simbolo della tradizione del Carnevale, il migliaccio occupa un posto speciale. È una torta dalla storia antica, nata in un contesto popolare e legata a ingredienti semplici, ma capace di conquistare ancora oggi per il suo sapore intenso e avvolgente.

Il nome richiama le sue origini: un tempo veniva preparato con la farina di miglio, oggi sostituita quasi sempre dal semolino, che dona al dolce la sua caratteristica consistenza morbida e compatta. Nel corso degli anni sono nate numerose varianti, ma la versione classica resta una delle più amate, soprattutto per l’equilibrio tra la cremosità della ricotta e il profumo degli agrumi.

La preparazione richiede pochi passaggi ma attenzione e pazienza. Si parte facendo bollire il latte con il burro e un pizzico di sale; una volta raggiunto il bollore, si aggiunge il semolino a pioggia, mescolando costantemente a fuoco basso fino a completo assorbimento. Tolto dal fuoco, si incorpora lo zucchero e si lascia raffreddare il composto. A questo punto si unisce la ricotta, lavorando l’impasto fino a renderlo liscio e omogeneo, eventualmente frullandolo per ottenere una consistenza più vellutata.

Le uova, sbattute a parte con vanillina, scorza di limone e un tocco di liquore come limoncello o Strega, vengono aggiunte delicatamente al composto, amalgamando il tutto con cura. L’impasto va poi versato in una teglia imburrata e infarinata, preferibilmente quella tradizionale usata per la pastiera.

La cottura avviene in forno statico a 180 gradi per circa 50–60 minuti, finché la superficie non risulta ben dorata. È importante controllare spesso la cottura, poiché ogni forno può comportarsi in modo diverso. Una volta pronto, il migliaccio va lasciato raffreddare prima nel forno spento e poi a temperatura ambiente, così da assestarsi e raggiungere la giusta consistenza.