A Taurasi l’inaugurazione della mostra “Obiettivo 2030, sulle Ali delle Farfalle”

Giovedì 1° dicembre alle 10:00, presso la palestra di Taurasi, l’inaugurazione della mostra “Obiettivo 2030, sulle Ali delle Farfalle”, mostra itinerante che si pone l’obiettivo di educare e sensibilizzare le comunità ed in particolare i giovani e gli studenti sui 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, al fine di stimolare l’assunzione di comportamenti individuali e collettivi più responsabili per contribuire a migliorare il Pianeta.

La Mostra, ideata e realizzata nell’ambito di un progetto promosso dai Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità della Rete Regionale IN.F.E.A. della Regione Campania di

Pomigliano d’Arco

Alburni Calore – Castel San Lorenzo

Punta Campanella – Massa Lubrense

Comunità Montana Partenio – Valle di Lauro

Valle delle Ferriere – Praiano

Oasi Fiume Alento – Prignano Cilento

R.I.A. – San Potito Sannitico

Taurus –Taurasi

Palma Campania

La mostra rappresenta un viaggio nell’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Un vero e proprio investimento in informazione, ma soprattutto in educazione, sensibilizzazione e consapevolezza affinché siano acquisite le competenze necessarie per il cambiamento, che punta al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini, delle istituzioni e di tutti i componenti della società civile.

Dal 1° al 3 dicembre sarà possibile visitarla presso la palestra di Taurasi, durante i giorni di apertura indicati. Gli alunni del plesso scolastico di Taurasi, nel ruolo di Ciceroni (guide in un mondo ecosostenibile), # menogreypiugreen, illustreranno pannelli di grande formato, dedicati ognuno a uno specifico Obiettivo rappresentato attraverso le ali di una farfalla, a tutta la popolazione scolastica dell’IC Di Prisco di Fontanarosa, in visita alla mostra durante l’orario didattico curricolare.

Alla cerimonia di apertura interverranno la Dott.ssa Caterina Marmo, Dirigente UOD 07 Assessorato all’Ambiente Regione Campania, il Prof. Bruno Palmieri, Staff USR della Campania Referente Educazione Ambientale, il Dott. Ciro Romano, Capofila del Progetto, la Dott.ssa Pamela Petrillo, Dirigente Scolastica dell’IC L. Di Prisco di Fontanarosa, il Sindaco di Taurasi, Dott. Antonio Tranfaglia e il Referente del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Taurasi, Walter Dello Iacono.

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni indicati, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 e figure di supporto, debitamente formate all’evento, avranno cura di coordinare le visite guidate.