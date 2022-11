Metro Leggera, tanto tuonò: lunedì 5 dicembre parte il pre-esercizio

Belle notizie, dopo tanti anni di attesa. Per la Metro leggera, opera per la quale la città di Avellino aveva perso ormai ogni speranza, è stato finalmente siglato il contratto di comodato d’uso gratuito che trasferisce le attrezzature dal Comune ad AIR Campania, con la finalità di consentire l’espletamento del servizio del “Sistema di trasporto a basso impatto ambientale”. Lunedì 5 dicembre sarà avviato il pre-esercizio. La simulazione durerà non meno di 6 giorni e servirà ai tecnici per effettuare ulteriori valutazioni del sistema, dei percorsi e dei tempi di percorrenza, prima dell’apertura al pubblico.

Grazie al lavoro sinergico del gestore dei trasporti, l’ingegnere Carmine Alvino, del responsabile dell’unità tecnica complessa, l’ingegnere Serenella Matarazzo, e degli uffici aziendali del settore finanziario, AIR Campania per venire incontro alle esigenze degli utenti garantirà corse dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 17.00.

Nei prossimi giorni agli utenti sarà reso noto il dettaglio del programma di esercizio. Nella fase di simulazione non sarà consentito ai passeggeri di salire a bordo. Con l’apertura al pubblico il prezzo del biglietto sarà quello della corsa urbana.

«Abbiamo rispettato gli impegni e fatto anche di più, ora partiamo con il pre-esercizio prima di aprire le porte agli utenti. Il periodo di sperimentazione sarà utile per fare valutazioni sia sull’impatto che il sistema ha sulla città sia sulla risposta dell’utenza, ma soprattutto ci servirà per verificare l’efficienza dei mezzi. I monitoraggi mensili ci consentiranno di considerare eventuali modifiche al piano già nel breve termine. Ma solo dopo il periodo sperimentale autorizzato dalla Regione Campania, che ringrazio insieme ad ACaMIR per il supporto fornitoci, sarà possibile effettuare valutazioni più articolate e ragionare sull’integrazione con l’attuale piano di trasporto urbano», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.

Con la sottoscrizione del contratto si completa il passaggio di consegne della Metro leggera da parte del Comune di Avellino all’azienda regionale di TPL.

AIR Campania in questi mesi aveva già provveduto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di sua competenza con la nomina del direttore d’esercizio nella persona dell’ingegnere Luigi Di Mattina, l’adeguamento del deposito di Torrette di Mercogliano e la formazione degli autisti.