Interdittive antimafia, il prefetto Riflesso: continueremo a vigilare su tutte le situazioni di rischio

AVELLINO- Interdittive antimafia, il lavoro della Prefettura e’ costante. Lo ha assicurato il prefetto Rossana Riflesso, rispondendo a margine della sottoscrizione di un Protocollo per il Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi ad una domanda relativa alla richiesta giunta da Libera ed altre associazioni dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso della Prefettura di Avellino per l’interdittiva ad alcune attività del gruppo Marinelli. Libera e le altre associazioni hanno preso atto che sul territorio ci sono delle compromissioni o meglio dire della aderenze a forme di criminalità organizzata che in realtà sono sempre esistite, da come mi risulta. L’attivita’ della Prefettura e’ costantemente portata a valutare situazioni di rischio e capita alcune volte che ci siano interdittive. Non trovo che ci sia niente di strano ed eccezionale. E’ una normale attività che la Prefettura ha sempre svolto e continuerà a svolgere. Noi continueremo a fare il nostro lavoro con dedizione, onestà e determinazione, senza voler perseguitare nessuno”.