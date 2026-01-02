Stream Live, Pergola presenta il suo omaggio alla citta’: daremo il massimo

AVELLINO- “Ci tenevo a fare una cosa qui. A partire da Avellino, da casa mia, dal capoluogo della provincia”. Francesco Pergola, giovanissimo cantautore avellinese ha presentato così, questa mattina, in una conferenza stampa allo Spazio Arena, l’evento gratuito organizzato al Cineteatro Partenio il prossimo 9 gennaio, il primo per lui con una full band ed il primo nella sua citta’: ” E’ stata una scelta naturale quella di organizzare un concerto gratuito per la mia città. Essendo legato al mio territorio”. L’evento si chiamerà Stream Live e come ha spiegato Pergola: “mi vedra’ protagonista insieme alla band, sette elementi, me compreso: chitarra, basso, tastiera e cori”. Il concerto si dividerà in tre parti: “C’e’ una parte intro, appunto di introduzione, una parte “flusso” , il percorso vero e proprio del concerto, dove verranno eseguiti la maggior parte dei brani”. La parte “spettacolare” sarà quella finale dello show. E Pergola annuncia anche due “chicche” e un tributo omaggio ad un cantautore di cui ricorre il decennale dalla scomparsa. “Il primo concerto ad Avellino e il primo concerto full band della mia carriera- ha spiegato il giovane cantautore- cercheremo di dare il massimo e di mettere al centro la musica e tutte le composizioni del primo disco e sara’ un evento gratuito per il pubblico. Una sorta di omaggio alla mia città, anche il primo concerto che faccio qui ad Avellino, speriamo non sia anche l’unico”. Stream Live, come assicura Pergola “e’ anche una bella avventura, una bella avventura. Sul palco ci saranno tutti ragazzi giovani del territorio e daremo il massimo”. C’è sempre una traccia di Irpinia, come l’artista ha spiegato nella presentazione dello spettacolo anche in questo album, in più brani c’e’ la terra che Pergola ha ricordato “al centro dei miei progetti, sempre, in qualsiasi momento. Penso spesso al territorio per poterlo mettere in evidenza nel mio piccolo, con tutti i progetti che abbiamo fatto abbiamo messo sempre il territorio al centro. Anche in questo caso vogliamo dare lustro al territorio e mettere in risalto l’arte e la creatività che si possono sempre creare in questo territorio”.