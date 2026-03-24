“A Piccoli Passi”: la rinascita degli ospiti de La Casa sulla Roccia sale sul palcoscenico

La Casa sulla Roccia, in collaborazione con l’Associazione per Borgo Ferrovia e il Teatro di Gluke, presenta: “A Piccoli Passi”. Uno spettacolo teatrale realizzato con gli ospiti e le ospiti de La Casa sulla Roccia. Appuntamento Mercoledì 25 marzo, ore 18 al Teatro di Santa Chiara.

Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale condotto dagli attori professionisti Maurizio Picariello e Elena Spiniello presso la Comunità semi-residenziale di Avellino.

Il teatro, in questo contesto, diventa uno strumento terapeutico potente, che permette di esprimere emozioni, superare paure e costruire relazioni significative. Attraverso la recitazione, le persone possono esplorare nuove identità, sviluppare l’autostima e ritrovare la propria voce.

La serata sarà un momento di riflessione e condivisione sulla promozione della cultura della solidarietà e dell’inclusione. L’Ingresso è libero.

La Casa sulla Roccia, l’Associazione per Borgo Ferrovia e il Teatro di Gluke vi invitano a partecipare numerosi a questo importante evento.