Atripalda, truffa del “Centro Vaccinale” via SMS: l’allerta del sindaco ai cittadini

ATRIPALDA- Un avviso alla cittadinanza per l’ennesimo tentativo di truffa via SMS compiuto sul territorio di Atripalda. E’ l’allerta che ha voluto lanciare il primo cittadino del comune della Valle del Sabato, Paolo Spagnuolo, con un messaggio via social: “Si segnala la circolazione di SMS ingannevoli che invitano a contattare un sedicente “Centro Gestione Vaccinale” al numero 89347788 per ricevere “importanti comunicazioni”. Si avvisa la cittadinanza che si tratta di una truffa. Il recapito indicato è una numerazione a pagamento (prefisso 893) che addebita costi elevati al chiamante. Si ricorda che le aziende sanitarie e le istituzioni non utilizzano mai numeri a pagamento per le comunicazioni ufficiali. Invitiamo tutti a: -Non chiamare il numero indicato. -Cancellare immediatamente l’SMS. -Informare le persone anziane per tutelarle da questo raggiro”.