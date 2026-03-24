Venticano, al via la 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle aree interne del Mezzogiorno

Si avvicina l’inizio della 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle Aree interne del mezzogiorno. Dal 23 al 26 aprile, nel Quartiere fieristico di Venticano, centinaia di aziende si presenteranno al pubblico, dalle 10:00 alle 21:30 per quella che già si presenta come la Fiera delle opportunità.

Anche quest’anno, sono molte le aree di attrazione per i visitatori che, oltre ai tradizionali padiglioni dedicati all’agricoltura, all’enogastronomia, all’artigianato, all’edilizia e ai servizi potranno apprezzare gli spazi dedicati a idee per la casa e per la persona, automobili, animali, tempo libero, proposte per la famiglia, spettacoli, cultura, forze armate e turismo.

Sarà la fiera delle opportunità – ha dichiarato il Vice Presidente della Pro Loco, Antonio Petrillo – e tra queste quelle di riscoprire i sapori antichi di una terra famosa, in tutto il mondo, per i suoi vini ma anche per i suoi formaggi, i suoi salumi, i suoi olii e le sue birre artigianali. Molta cura – ha continuato Petrillo – sarà dedicata al settore Food a cui è dedicato un intero padiglione che metterà a disposizione dei visitatori assaggi e possibilità di acquisto di specialità tipiche delle Aree interne.

Previsti, infine, numerosi eventi tra i quali, già, spiccano gli attesi Convegni sulla sicurezza stradale e sull’olivicoltura.