A Mirabella Massimiliano Morra e Ambra Vitiello per “Nozze d’Autore”

Torna “Nozze d’Autore”: Fiera Sposi e Show finale con defilé, sabato 2 e domenica 3 dicembre. Questa volta l’evento imperdibile per tutti i futuri sposi sarà ospitato dal Park Hotel L’Ulivo a Mirabella Eclano. Sarà una due giorni dedicata al coronamento del sogno d’amore con tutti i principali operatori del comparto wedding. Ospiti e conduttori: Massimiliano Morra, Carlo Maria Todini ed Ambra Vitiello.

Una grande vetrina sul settore sposa e su tutto quanto ruota intorno all’organizzazione del matrimonio a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production che quest’anno giunge alla decima edizione. Taglio del nastro dell’evento sabato 2 alle ore 10,00 con il Sindaco di Mirabella, Giancarlo Ruggiero.

Domenica pomeriggio sarà presente il bellissimo attore Massimiliano Morra che poserà per le foto tra gli stand. E per entrambe le giornate ci sarà la spumeggiante conduttrice sportiva Ambra Vitiello che condurrà anche lo show con defilé, insieme al simpaticissimo attore e cabarettista Carlo Maria Todini.

Orario apertura degli stand 10:00/13:00 e 15:00/22:00 con ingresso gratuito. In esposizione nelle eleganti sale del Park Hotel L’Ulivo oltre una 20ina artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, che hanno aderito all’iniziativa portando le proprie proposte per l’organizzazione del matrimonio perfetto e per l’allestimento della casa dei propri sogni: abiti da sposa, da sposo e da cerimonia per gli invitati e poi acconciatura e make up, servizio fotografico, ristorazione e catering, addobbo floreale, bomboniere, confettata, viaggio di nozze, auto da cerimonia ed anche elettrodomestici e complementi d’arredo.

E molte proposte saranno poi portate in passerella domenica a partire dalle ore 19,00, sempre ad ingresso gratuito: abiti da sposa, lingerie, gioielli saranno alternati a momenti di musica e di cabaret.

Sfileranno le ultime collezioni di Alta moda sposa degli atelier Fiori d’Arancio di Ariano Irpino e Gedy Martone di Avellino, l’intimo sposa di Bonatti Fashion di Apice ed una selezioni di gioielli a tema wedding proposta da Il Carro Gioielleria. Make Up ed acconciature della madrina e delle modelle saranno a cura G.M. Lab di Gessica Minichiello con sede a Grottaminarda e Hair Fashion di Orsola Famiglietti di Castel Baronia.

Tra gli ospiti anche la talentuosa e giovanissima cantante lirica Laura Panarella.

Un appuntamento da non perdere per tutte le coppie di promessi sposi che sono quindi invitate a partecipare. Per loro prevista anche l’estrazione di un premio: un gioiello offerto proprio da Il Carro Gioielleria. Basterà iscriversi all’ingresso del percorso espositivo.

«Dopo un 2023 carico di soddisfazioni con 9 eventi tra “Fashion Show” e “Ritratti di Stile” sparsi tra l’Irpinia, il Sannio ed il Salernitano, non potevamo che chiudere l’anno in bellezza con una nuova edizione della Fiera Sposi “Nozze d’Autore” – afferma il Patron dell’evento Walter Tordiglione – Continuiamo a portare avanti il nostro obiettivo di creare intrattenimento dando visibilità e valore all’imprenditoria locale. Un format il nostro che nella sua semplicità funziona, dietro il quale c’è tanto lavoro e passione».

Partner ufficiali di Nozze d’Autore: Dotolo Mobili e Il Carro Gioielleria; altri sponsor: Giorgio costruzioni di Colliano, Agrifertil di Flumeri, Officina Meccanica Il Cavallino di Carife, Zeno carni di Grottaminarda, A Tempo Perso pizzeria a Grottaminarda, La Dolceria di Antonella Roselli a Grottaminarda, Eva Consulting di Mirabella, New Eurofer di Paternopoli.