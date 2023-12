Violenza contro le donne, anche il Liceo di Mugnano dice no: domani incontro con il dirigente della Squadra Mobile

Anche l’ISIS “Nobile-Amundsen” dice no alla violenza sulle donne. Lo fa con un incontro sul tema “AmatiLibera” che domani mattina presso la sede del Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale vedrà confrontarsi su questa vera e propria emergenza, tornata alla ribalta dopo la tragica fine di Giulia Cecchettin, la dirigente scolastica Luigia Conte, il giornalista Vincenzo Castaldo, lo psicologo Antonio De Rosa e il dirigente della Squadra Mobile di Avellino, il vicequestore Gianluca Aurilia. Si tratta di uno degli appuntamenti che in questa settimana ha scandito gli eventi legati ai temi della violenza contro le donne. Un momento importante di riflessione anche per la comunità scolastica del Baianese.