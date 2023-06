FOTO/A Melito il terzo raduno di “Valle Ufita in Moto”, amicizia su due ruote

Countdown per il terzo “Raduno in Strada” dell’ASD “Valle Ufita in Moto”. I centauri di tutta la Valle Ufita, ma non solo, si ritroveranno domenica 2 luglio alle ore 9 a Melito Irpino in piazza degli Eroi per un aperitivo insieme e per la partenza in direzione Laceno dove la giornata proseguirà con pranzo e musica.

Un appuntamento che l’associazione sportiva fondata da Rocco Minichiello, porta avanti da anni, ma ufficializzata da tre e che raduna un numero sempre maggiore di partecipanti perchè è forte la passione per le due ruote in questa area dell’Irpinia. Si prevedono almeno 300 equipaggi che in realtà arriveranno da diverse regioni d’Italia: Lombardia, Lazio, Puglia, Basilicata. Un mega raduno che già lo scorso anno ha registrato circa 500 moto. Tra gli ospiti ci sarà Gildo Claps, il fratello di Elisa Claps, sedicenne scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo verrà ritrovato 17 anni dopo nello stesso luogo della scomparsa: il sottotetto di una chiesa. Una vicenda terribile su cui è stata appena girata una nuova fiction che andrà in onda su Rai 1.

“Il nostro motto è la prudenza – spiega Minichiello – i nostri raduni, le nostre gite in giro per l’Irpinia e per l’Italia sono momenti per stare insieme, per allargare le amicizie e per consolidare quelle che già ci sono, oltre, naturalmente che occasione per vedere posti belli e conoscere meglio il nostro territorio. La nostra associazione è come una grande famiglia. E quando possiamo diamo anche una mano a chi ne ha bisogno”.

Due giorni fa, infatti, l’associazione ha consegnato al papà del piccolo Matteo, il bimbo di Mirabella con un tumore all’occhio (vedi articolo qui ) una somma raccolta tra i motociclisti di “Valle Ufita in Moto” per contribuire alle cure del piccolo. “Ringrazio di vero cuore tutti quelli che con piccolo gesto sono stati capaci di donare tanto – aggiunge il Presidente dell’ASD Minichiello – negli occhi di quel papà ho visto lacrime di commozione”.