“Destinazione Dubai – Opportunità per le imprese irpine negli Emirati Arabi Uniti” è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 28 giugno 2023, dalle 15,30 alle 18,00, presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, in piazza Duomo, ad Avellino.

Un’iniziativa organizzata dalla Camera di commercio italiana a Dubai, in collaborazione con la Camera di commercio Irpinia Sannio e con il patrocinio del Rotary club Avellino Ovest, dell’Ordine degli avvocati, dell’Amministrazione provinciale, del Comune di Avellino e dell’Associazione nazionale commercialisti di Avellino.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Mauro Marzocchi, segretario generale della Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti sul tema “Lo sviluppo dell’export per le imprese italiane e interscambio commerciale Italia – EAU”, Massimiliano Giangolini, consulente certificato su “Modalità di ingresso nel mercato emiratino per l’impresa italiana: tipologie di società, free zone e corporate tax”, Gemma Iermano, vice conservatore responsabile area ADR giustizia alternativa della Camera di commercio Irpinia Sannio su “L’arbitrato internazionale come strumento di competitività delle imprese italiane all’estero”, Patrizio Carinigi della Capital Strategy di Frosinone su “Altri strumenti di finanziamento alle imprese nel processo di internazionalizzazione”.

I lavori saranno moderati da Antonello Murru, responsabile area sviluppo economico Camera di commercio Irpinia Sannio.

Seguirà un breve dibattito, con risposte ai quesiti posti. E’ gradita l’iscrizione al link http://tiny.cc/destinazionedubai oppure fornire un cortese cenno di adesione alla segreteria organizzativa alla mail: destinazionedubai@gmail.com