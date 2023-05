Mirabella Eclano, 5 anni ed un tumore all’occhio: aiutiamo Matteo

Matteo ha 5 anni, l’età in cui devi solo pensare a giocare e ad andare all’Asilo, ed invece è costretto a stare in una stanza d’ospedale, a fare su e giù per l’Italia per recarsi in centri specializzati dove possa ottenere le migliori cure. Matteo ha un tumore all’occhio. Maligno. Un “Retinoblastoma unilaterale”. Ha già perso la vista a quell’occhio. Matteo ha due genitori disperati che stanno facendo di tutto per farlo curare.

La famiglia di origini venezuelane vive a Mirabella Eclano, è appena rientrata da Siena, da un ricovero presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Questi viaggi costano. I genitori e gli altri familiari hanno già dato fondo a tutto ciò che avevano. Il papà di Matteo, Rafael Antonio, è disoccupato e la mamma, Arianna Gabriela, fa lavori saltuari. Hanno deciso quindi di lanciare una richiesta di aiuto, una raccolta fondi per sopperire alle tante spese e rendere meno disagevoli al piccolo i tanti viaggi della speranza, necessari da qualche mese, da quando gli è stato diagnosticato questo brutto male.

Dunque l’appello è a contribuire, ciascuno in base alla propria sensibilità e disponibilità. Per le donazioni è possibile utilizzare il link https://gofund.me/0b59693d