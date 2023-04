A Manocalzati per la festa di San Marco c’è Enzo Avitabile

É una delle primissime feste di paese della stagione. Manocalzati apre, letteralmente “le danze” perchè ci sarà da ballare con l’evento di punta della Festa di San Marco: il concerto di Enzo Avitabile e I Bottari previsto per lunedì.

Le celebrazioni religiose per il Santo patrono sono già iniziate il 16 aprile con la novena e l’esposizione della statua di San Marco Evangelista; il 25 aprile alle ore 11.30 ci sarà la santa Messa presieduta dal vescovo Monsignor Arturo Aiello e dopo la Messa delle 18.00 la sentita processione per le vie del paese, con la partecipazione di tutte le confraternite e le associazioni.

Il programma civile, invece prevede tra i diversi appuntamenti domenica 23 aprile alle ore 21.00 in piazza Sullo l’esibizione dell’Asd Harmony Dance del Maestro Angelo Russomanto, lunedì 24 aprile, come detto, Enzo Avitabile ed I Bottari alle 21.30, mentre martedì 25 aprile, alle 8.30 l’arrivo della Banda “Città di Bracigliano” con un mattineé per le strade del paese e alle 21.30 il concerto de “La Sangria Elettroacusticfolk”. Ci saranno anche stand enogastronomici.