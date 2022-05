Premi agli studenti irpini in ricordo di Mario Piantedosi. Centrata, per la seconda volta consecutiva, una delle priorità del circolo socio culturale PetraStrumilia di Pietrastornina, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi: stimolare il coinvolgimento dei nostri giovani nel sistema culturale.

La seconda edizione del concorso a premi ‘prof. Mario Piantedosi’, anche quest’anno, vuole premiare i giovani più meritevoli e volenterosi che con i propri elaborati dimostrano amore per il sapere e rispetto delle regole.

Fedele e attento compagno di viaggio, Geronimo Stilton in “pelliccia e baffi”, ospite d’eccezione dell’evento con la sua “mamma” Elisabetta Dami. Agli studenti è stato distribuito il volume “Il Piccolo Libro della Costituzione” di Geronimo Stilton, edito da Piemme-Mondadori Libri presentato, in collaborazione con Atlantyca Entertainment, da Geronimo stesso, guida preziosa per i suoi piccoli fan alla Costituzione del nostro Paese.

I premi sono stati offerti dall’Aci, Uil e Fondazione Stilton. Petrabraia ha offerto la borsa di studio ad un giovane universitario. Tra i vincitori i giovani studenti delle classi primarie di Pietrastornina e non solo. Premiati gli studenti di varie scuole irpine. Tutti premiati i partecipanti che hanno prodotto elaborati, disegni e video ricchi di spunti di riflessione. Hanno partecipato gli alunni delle scuole di Pietrastornina, Roccabascerana, Altavilla Irpina, Manocalzati, Grottaminarda, Frigento ed Avellino.