Sei un vero Lupo tifoso dell’Avellino e conosci tutta la sua storia statistica?

Ecco il test per capire se nelle tue vene scorre sangue biancoverde attraverso le curiosità statistiche sull’Avellino, i calciatori e la sua storia.

L’Avellino ha una tradizione sportiva importante, che ha visto la squadra protagonista nel palinsesto bet del calcio di Serie A, B e C su Betfair, negli ultimi anni la squadra è impegnata nella lotta per tornare nelle categorie al top. La società biancoverde ha oltre 110 anni e sono sempre di più i tifosi irpini che accompagnano la squadra allo Stadio Partenio e in trasferta.

Nei prossimi paragrafi scoprirai se sei un vero Lupo e nelle tue vene scorre sangue bianconero: prova a rispondere al test sulle curiosità statistiche dell’Avellino.

Quando è stata fondata l’Unione Sportiva Avellino?

La data di nascita dei Lupi è il 12 dicembre 1912, per questo è una delle società calcistiche più antiche d’Italia e del mondo.

Quante stagioni ha disputato l’Avellino in Serie A?

Il Lupo debutta nella massima categoria di calcio nella stagione 1978 – 1979 e ci resta fino al 1988, disputando 10 campionati consecutivi in Serie A.

Quando ha debuttato in Serie B l’Avellino?

Era la stagione 1973/1974 quando il Lupo entrò per la prima volta in un campo di Serie B, questo a dimostrazione del fatto che gli anni ‘70 e ‘80 sono stati anni d’oro per i Biancoverdi. In totale, fino al 2018 sono state 19 le stagioni dell’Avellino in Serie B.

Chi sono i due calciatori che hanno giocato più match con gli Irpini?

Al primo posto della classifica presenze con l’Avellino c’è Angelo D’Angelo, che dal 2009 al 2018 ha collezionato 251 match in biancoverde.

Al secondo posto di questa classifica all time c’è Simone Paolo Puleo, che ha giocato nell’Avellino in maniera non continuativa dal 2000 al 2012, collezionando 246 presenze.

Conosci i due bomber più forti dell’Avellino?

Continuiamo con le domande più semplici, perché il vero Lupo dal sangue biancoverde conosce Luigi Castaldo, il miglior bomber dell’Avellino, che dal 2012 al 2018 ha segnato 65 gol. Al secondo posto c’è Raffaele Biancolino a quota 52 gol.

Quanti derby sono stati disputati tra Avellino e Benevento in Serie B?

Gli Irpini sono stati protagonisti delle quote serie a, B e C in diretta streaming su Betfair soprattutto con il derby contro il Benevento, uno dei più accesi di tutta Italia. In Serie B soltanto una volta si sono scontrati il Lupo e lo Stregone, nella stagione 2016/2017. In quell’occasione al Partenio finì in pareggio 1 – 1 e al Ciro Vigorito ebbe la meglio lo Stregone vincendo per 2 – 1.

Curiosità nelle curiosità: si narra che nel match di andata, un giornalista sannita in tribuna stampa esultò al gol di Cissè, rischiando il linciaggio dal settore distinti.

Quanti sono i derby Avellino – Benevento in Serie C e D?

Le statistiche del derby campano tra Biancoverdi e Giallorossi in Serie C e Serie D ci raccontano di 42 gare in cui le due squadre si trovano in perfetta parità.

Sono 15 le vittorie per i rispettivi club e 12 pareggi, cambiano i numeri soltanto dei gol segnati: 48 per lo Stregone, 45 per i Lupi.