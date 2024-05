A Baselice la scuola fa visita ai Carabinieri

Stamattina, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità, gli alunni della quinta classe della scuola primaria Padre Pio di Baselice, accompagnati dai loro insegnanti, in rappresentanza anche del dirigente scolastico, prof. Michele Ruscello, sono stati ospiti della stazione di Baselice, dove il comandante, maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo ed i suoi collaboratori li hanno accolti negli uffici in cui lavorano ogni giorno, a tangibile testimonianza della vita di caserma tante volte ripresa in note fiction e trasmissioni televisive.

I giovani scolari hanno avuto la possibilità di vedere da vicino e toccare con mano la gazzella dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Bartolomeo in Galdo in servizio quotidiano di pronto intervento e simbolo di sicurezza per i cittadini che la vedono passare lungo le strade principali e periferiche, ad ogni ora del giorno e della notte, a loro tutela.

Al termine di un costruttivo dialogo sulle tematiche relative alla legalità e su ogni curiosità dei piccoli studenti si è tenuto un momento conviviale, culminato con l’omaggio per ogni alunno, da parte del comandante e dei militari della stazione, di una sacca multiuso di colore rosso e blu in ricordo della visita fatta ai carabinieri del loro paese. Alla caserma è stata donata una brochure sugli articoli fondamentali della Costituzione Italiana con i commenti e le considerazioni degli scolari, che hanno espresso un fiducioso, sentito e vivo ringraziamento ai carabinieri per il lavoro che svolgono a tutela della sicurezza e della tranquillità di tutti. Il comando provinciale dei carabinieri di Benevento promuove ogni iniziativa ed occasione d’incontro con studenti ed insegnanti delle

scuole d’ogni ordine e grado della provincia per diffondere nelle nuove generazioni la cultura della legalità.