Sabato 25 maggio Elly Schlein ad Avellino a sostegno di Gengaro

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Gengaro. L’appuntamento è per sabato, 25 maggio, con inizio alle ore 17.00 al Corso Vittorio Emanuele II di Avellino all’altezza dell’ingresso della Villa Comunale.

Per l’occasione la segretaria nazionale si soffermerà sui temi e sulle questioni che stanno caratterizzando la campagna elettorale del Pd per le Europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Con lei sul palco il candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro.

Nel corso dell’iniziativa sarà attivo un punto di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare dedicata al salario minimo.