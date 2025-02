VIDEO-FOTO/ Ariano, gli agricoltori chiedono a Franza di dichiarare lo stato di crisi

Questa mattina, un corteo di trattori degli agricoltori di UNIAGRI del presidio di Flumeri ha raggiunto il Comune di Ariano Irpino per chiedere al sindaco Enrico Franza di deliberare la dichiarazione di stato di crisi socio-economica, seguendo il modello adottato dal Comune di Vittoria. Il sindaco Franza ha accolto con grande disponibilità i rappresentanti degli agricoltori, riconoscendo l’importanza della loro mobilitazione e sottolineando il ruolo centrale della comunità nel sostegno alle istanze del settore agricolo. “Una comunità non la fa soltanto l’istituzione, non la fa soltanto la pubblica amministrazione, la facciamo tutti noi, cittadini, che compongono questo vasto mosaico che chiamiamo società civile. Ed è proprio questa coesione che deve essere un valore guida anche per la classe politica”, ha dichiarato Franza. Nel suo intervento, il primo cittadino ha rivolto un appello ai colleghi sindaci affinché sostengano la battaglia degli agricoltori anche a livello istituzionale, fino alle sedi europee. Il sindaco ha annunciato che nel prossimo Consiglio Comunale la dichiarazione di stato di crisi sarà il primo punto all’ordine del giorno e verrà adottata ufficialmente con un deliberato del Consiglio. UNIAGRI accoglie con favore l’impegno del Comune di Ariano Irpino e invita gli altri sindaci della provincia e dell’intero territorio nazionale a seguire questo esempio, affinché la crisi dell’agricoltura e delle aree rurali venga riconosciuta come una priorità politica e istituzionale.