“80 anni di Avventure”, festa per il Gruppo Scout Agesci Avellino 1

Si terrà sabato 7 giugno 2025 presso la Base Scout “Gianni Sabatino” ad Aiello del Sabato “80 anni di Avventure” unevento unico per gli Scout di oggi e di ieri per festeggiare l’ottantesimo compleanno del Gruppo Scout Agesci Avellino 1 che ha sede presso la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.

Era il 17 marzo 1945 quando Elio Buontempo e Pasquale Venezia, che poi diventerà vescovo di Avellino, aprivano il primo gruppo scout in città. Da allora migliaia di ragazze e ragazzi hanno vissuto l’esperienza scout creando relazioni importanti e testimoniando nella loro vita i valori dello scautismo. Generazioni accompagnate da Capi Educatori che hanno speso il proprio tempo per la loro educazione. Proprio come faceva Gianni Sabatino, scomparso 10 anni fa e a cui è dedicato la Base Scout, che in tutta la sua vita è stato esempio e riferimento per tanti.

E questo importante anniversario sarà l’occasione per vivere una giornata all’insegna dell’Avventura, dei ricordi e del futuro di un movimento attivo in tutto il mondo e che in Italia conta più di 180mila soci.

Si comincerà alle 16.30 con l’alzabandiera, si proseguirà con attività di tecniche scout. Alle 19.00 invece la Santa Messa con il saluto delle istituzioni e il taglio della torta. Parteciperanno, infatti, Laura Nargi, Sindaco di Avellino, Sebastiano Gaeta, sindaco di Aiello insieme ai Responsabili regionali dell’Agesci. A seguire una cena condivisa e l’immancabile fuoco di bivacco che si chiuderà intorno le 23.00

Sarà possibile confermare la propria partecipazione al link http://bit.ly/80avellino1 dove sarà possibile anche prenotare la cena e il kit celebrativo con t shirt, toppa e spilletta dell’evento.