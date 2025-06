Successo per la giornata di prevenzione a Grottolella con Iannace

Ieri nell’ex asilo del Comune di Grottolella si è tenuta l’annuale iniziativa promossa dall’Assessorato alla Sanità, sulla prevenzione e sulle visite mediche gratuite effettuate dal Dottore Carlo Iannace . Nella giornata di ieri si sono registrate ben 54 visite mediche, che hanno segnato il numero più alto di visite degli ultimi anni tenute per identiche iniziative a tutela della salute.

“Ringraziamo il Dottore Carlo Iannace tutto il suo staff di collaboratrici e l’associazione Amos Partenio per la bellissima giornata che ieri la nostra comunità ha vissuto e per l’attenzione dedicata alla nostra comunità relativamente ai temi della prevenzione e della tutela della salute. Ringraziamo di vero cuore tutte le persone che hanno partecipato alla giornata di prevenzione, grazie per la pazienza, per la compostezza e per la collaborazione dimostrata. Siamo davvero felici che nel nostro paese si stia profondamente radicando la cultura della prevenzione. Infine un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per il buon esito della iniziativa ” – è quanto dichiarato dal Vice Sindaco del comune di Grottolella Marco Grossi.