Biancovestiti, Fiano Festival e Festone tra i beneficiari dei fondi per conservare la memoria in Campania

AVELLINO- Otto contributi in Irpinia per circa centomila euro nell’ambito dei fondi della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 decisi da Scabec Campania. Si tratta del riparto di finanziamenti previsto dal Fondo finalizzato a “Valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di “supporto alla domanda culturale, alla memoria e conservazione di pratiche e saperi, al sostegno di eventi e contenitori culturali di interesse regionale, di iniziative atte a promuovere ed assicurare il decoro, la sicurezza e la vivibilità urbana ed ambientale, nonché la fruizione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi pubblici”. Nell’elenco degli interventi ammessi ci sono alcuni eventi rilevanti dal punto di vista culturale. A partire dai riti della Settimana Santa- le processioni canore dei Biancovestiti, organizzata dall’Associazione Cattolica dei Biancovestiti di Lauro. La somma del finanziamento per la processione e’ di 8.900 euro. Sempre tra gli eventi nel Vallo di Lauro c’e’ anche un contributo a Domicella con l’evento Happening under vesuvio, l’edizione 2024/2025 promosso dall’Associazione KulturFactorynfinanziato con 10.500 euro. Infine, restando in questa parte dell’Irpinia ci sono anche contributi per l’ Associazione di Volontariato Punto Alfa Odv. “Futuro in Arte: Laboratori di Autonomia per Giovani con Disabilità”, questa l’ iniziativa finanziata con 16.500 euro. In Irpinia finanziamento dell’evento organizzato dal Comune di Cervinara, quello di “Cervinara sotto le stelle”, finanziato con 30.000 euro. Anche per il “Festone di Grottaminarda” un contributo alla Parrocchia di Grottaminarda di 16.900 euro. Altro evento rilevante per cui arriva il finanziamento e’ quello che riguarda il Comune di Aiello del Sabato, si tratta del Fiano Music Festival, vino e comunita’. L’evento immersivo nei Borghi dell’Irpinia, finanziato con 21.600 euro. Ci sono anche i finanziamenti per il Parco Regionale del Partenio e il “Progetto di sistema per la segnaletica e la cartellonistica coordinata del Parco del Partenio”. Infine il Comune di Cesinali, che organizza “Eventi ricreativi e culturali” sul territorio di Cesinali, finanziato con 14.900.