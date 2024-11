Venticano contro la violenza sulle donne: il cedro della Piazza si illumina di rosso

Il 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica che colpisce milioni di donne in tutto il mondo.

Ieri, il Sindaco di Venticano, Arturo Caprio e tutta l’amministrazione comunale in collaborazione con il Forum delle Donne, hanno organizzato una manifestazione dal titolo #NONE’NORMALECHESIANORMALE.

La giornata si è svolta in due momenti: il primo presso la Piazza Padre Pio di Castel del Lago e successivamente presso la Piazza Monumento ai Caduti di Venticano. Un’occasione che ha coinvolto l’intera comunità. Presenti anche il parroco Don Ivan Bosco, la Fondazione Rachelina Ambrosini, il Forum dei Giovani, la Pro Loco e tanti bambini per riflettere su tutte le forme di violenza che molte donne subiscono, spesso in silenzio, e per promuovere iniziative di prevenzione.

A far da cornice a questa giornata è stata l’illuminazione con luci rosse del cedro presente in Piazza Monumento ai Caduti di Venticano. Il cedro, al centro della piazza, è stato trasformato in un potente simbolo di speranza contro la violenza, utilizzando il rosso, colore che rappresenta il coraggio, la forza e la determinazione delle donne, ma anche il sangue versato dalle vittime di femminicidio.