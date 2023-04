Pasquetta di paura per gruppo di escursionisti: salvati dal Soccorso Alpino

Una Pasquetta all’insegna della natura con una passeggiata in montagna tra i boschi di Sarno ma anche all’insegna della paura per un gruppo di escursionisti che ha smarrito il sentiero e quindi trovandosi in difficoltà per rientrare ha dovuto chiamare i soccorsi.

A portarli in salvo in tarda serata i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Le ricerche sono state estese in una zona di montagna impervia e si sono concluse in località San Martino, nel comprensorio del comune di Sarno.

Due squadre di tecnici e sanitari del CNSAS della Campania hanno raggiunto il gruppo e, dopo aver constatato che non ci fossero necessità sanitarie, hanno riaccompagnato gli escursionisti fino al più vicino centro abitato.

Dunque un lieto fine per l’incauto gruppo di gitanti.