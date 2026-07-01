Nasce “AvventurosaMente”: sport e natura al servizio dell’inclusione delle persone autistiche

Un passo concreto verso l’accoglienza sociale: IRPINIAVVENTURA A.S.D. e il Gruppo Asperger Campania ETS hanno sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa che dà vita al progetto “AvventurosaMente”, una collaborazione strategica tra il mondo dello sport outdoor irpino e il mondo dell’associazionismo a favore delle persone neurodivergenti.

L’intesa è il frutto di un percorso di avvicinamento promosso da Angelo Pugliese, referente del progetto AvventurosaMente e membro del Gruppo Asperger Campania, che ha creduto fin dall’inizio nel valore terapeutico, educativo e sociale delle attività nella natura.

Il Protocollo d’Intesa definisce un ampio spettro di attività congiunte: escursioni e trekking accessibili, laboratori esperienziali nella natura, eventi di sensibilizzazione sull’autismo, formazione per operatori e volontari, progettualità territoriali. Le prime attività sono attese per i prossimi mesi con un calendario di eventi di sensibilizzazione sul territorio.

La collaborazione punta a costruire un modello replicabile di sport accogliente e turismo accessibile nel territorio irpino e campano, facendo dell’Irpinia un laboratorio aperto di accoglienza sociale.

«Crediamo che la natura, il movimento e lo stare insieme siano strumenti potenti per chiunque: per questo abbiamo scelto di camminare nella stessa direzione, convinti che costruire comunità accoglienti sia la sfida più bella che possiamo raccogliere.»

Le Persone del Progetto

Angelo Pugliese – Il promotore dell’idea

La sua esperienza diretta nella comunità neurodivergente unita al piacere di vivere la natura e il territorio, l’hanno spinto a immaginare un modello dove la natura diventa strumento di crescita, autonomia e benessere per le persone autistiche e le loro famiglie. «La montagna, il bosco, il camminare insieme azzerano le barriere e aprono spazi di libertà: c’è una comunità di famiglie che aspettano solo di trovare luoghi dove i propri figli siano accolti senza riserve. AvventurosaMente vuole essere questo luogo.» – con queste parole Angelo sintetizza la filosofia del progetto.

Angela Silletti – Presidente del Gruppo Asperger Campania ETS

Alla guida del Gruppo Asperger Campania ETS – associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, composta da familiari volontari e persone autistiche – Angela Silletti rappresenta una figura di riferimento per l’intera comunità neurodivergente campana. L’associazione, fondata sull’esperienza diretta delle famiglie e sulla promozione scientifica della conoscenza dell’autismo, ha in questo protocollo la prima partnership strutturata con un’associazione sportiva.

Giovanni Sirignano – Referente Sezione Avellino, Gruppo Asperger Campania

In rappresentanza del Gruppo Asperger Campania per il territorio avellinese, Giovanni Sirignano firma il protocollo come referente della Sezione di Avellino. La sua presenza garantisce un presidio locale forte, capace di intercettare i bisogni delle famiglie neurodivergenti dell’Irpinia e di tradurli in opportunità concrete di partecipazione alle attività previste da AvventurosaMente.

Felice D’Apolito – Presidente di IRPINIAVVENTURA A.S.D.

Alla guida di IRPINIAVVENTURA A.S.D. – associazione sportiva dilettantistica con sede a Mugnano del Cardinale (AV), affiliata al CSEN e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – Felice D’Apolito ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione. Sotto la sua presidenza, Irpinia Avventura ha costruito negli anni un’identità fondata sulla valorizzazione del territorio irpino, sull’educazione ambientale e sulla promozione dello sport come strumento di benessere collettivo.

Andrea Tropeano – Vice Presidente di IRPINIAVVENTURA A.S.D.

Figura di riferimento nell’organizzazione interna di IRPINIAVVENTURA, Andrea Tropeano affianca il Presidente Felice D’Apolito nella guida dell’associazione e nella definizione delle strategie operative. Il suo contributo è stato determinante nell’apertura di Irpinia Avventura verso nuove progettualità sociali.