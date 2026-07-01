Inclusione e autonomia, si conclude alla Tenuta Vannulo il progetto PNRR dedicato ai ragazzi con disabilità

Si è concluso con una visita alla Tenuta Vannulo dì Paestum il percorso di inclusione e autonomia dei ragazzi con disabilità coinvolti nel progetto PNRR 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Un momento significativo che ha rappresentato il coronamento di un cammino fatto di esperienze, formazione e crescita personale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere una giornata all’insegna della scoperta e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Nel corso della visita, i ragazzi hanno conosciuto da vicino il mondo della produzione della mozzarella di bufala, osservando le diverse fasi della lavorazione e scoprendo l’impegno, la passione e la cura che caratterizzano ogni momento del processo produttivo.

L’itinerario è proseguito negli spazi della tenuta dedicati alla yogurteria e alla degustazione, dove hanno approfondito la conoscenza dei prodotti realizzati con il latte di bufala, apprezzandone la qualità e l’attenzione riservata alla filiera produttiva.

Particolarmente coinvolgente è stata la visita al museo della Tenuta Vannulo, che custodisce antichi strumenti di lavoro e preziose testimonianze della tradizione casearia. Attraverso questo percorso, i partecipanti hanno riscoperto le radici di un’antica arte, comprendendo il valore della memoria, del lavoro e della valorizzazione del territorio.

La giornata ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso inclusivo che ha accompagnato i ragazzi verso nuove esperienze di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva. Un’occasione che ha permesso di coniugare apprendimento, convivialità e crescita personale, confermando come l’inclusione passi anche attraverso la conoscenza del patrimonio culturale e produttivo locale e la possibilità di vivere esperienze autentiche e condivise.