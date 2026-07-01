Il 6 luglio arriva la Festa dei Tifosi: una serata dedicata al popolo biancoverde. Una serata all’insegna della passione, dell’amicizia e dell’identità biancoverde. È in programma lunedì 6 luglio, alle ore 20:30, in Piazza Dante Troisi, a Dentecane, la Festa dei Tifosi, iniziativa che riunirà i sostenitori dell’Avellino provenienti da tutta la provincia.

L’evento è promosso dal Club Venticano Biancoverde, realtà che da anni accompagna la squadra in casa e in trasferta, anche oltre i confini provinciali, sostenendo con passione e attaccamento i colori dell’Avellino Calcio. Nel segno di un unico grande amore per il biancoverde, il Club organizza la manifestazione insieme all’Avellino Club Tommaso Acernese, al Morra Biancoverde, all’Avellino Biancoverde Insuper…Abili, al Club Lupi Bellizzi e all’amico Claudio Cordasco Lioni, con il patrocinio del Comune di Pietradefusi e della Pro Loco Venticanese. Partner dell’iniziativa è Centro Poste Venticano.

La manifestazione si propone come un momento di aggregazione per tutto il popolo biancoverde, chiamato a ritrovarsi per celebrare i colori dell’Avellino in un clima di festa e condivisione. Tra gli ospiti attesi ci sarà anche la Curva Sud, simbolo del tifo organizzato, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato al dj set di Luca Frisetti.

La serata sarà inoltre dedicata al ricordo di Tommaso Acernese, tifoso biancoverde la cui memoria continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità dei sostenitori dell’Avellino.

Gli organizzatori invitano tutti i tifosi, le famiglie e gli appassionati a partecipare a un appuntamento che vuole rafforzare il senso di appartenenza e celebrare una passione che va ben oltre il calcio.