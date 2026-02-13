Tamponamento a catena nella galleria di Solofra: traffico in tilt

Tamponamento a catena lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. L’incidente si è verificato all’interno della Galleria Monte Pergola, nel territorio di Solofra, provocando il blocco totale del traffico in direzione Avellino.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento che ha coinvolto più veicoli. L’impatto, avvenuto all’interno della galleria, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e la Polizia Stradale.

L’infrastruttura è stata temporaneamente chiusa al traffico, con i veicoli deviati su percorsi alternativi. Lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso Avellino.