Dalle radici del territorio all’impatto dell’IA nello sviluppo delle imprese: a Summonte il convegno “Progetto Irpinia”

La Cooperativa di Comunità “Radici per lo sviluppo del territorio irpino”, nell’ambito del “Progetto Irpinia”, ha organizzato un convegno, avente data odierna, dal titolo “Dalle radici del territorio alle frontiere dell’Intelligenza Artificiale”. Un confronto costruttivo – che si terrà presso il Centro Congressi A. De Simone (Via Castellone, 1 – 83010 Summonte) – sul ruolo della cooperazione nelle aree interne, sulle prospettive di crescita dell’impresa irpina e sulle opportunità offerte dalla Finanziaria 2026. Al centro del dibattito anche il tema dell’Intelligenza Artificiale, considerata una delle leve decisive per la trasformazione economica e produttiva dei prossimi anni.

Il convegno – realizzato all’interno del progetto di sviluppo economico turistico finanziato dalla Regione Campania – si propone, dunque, come un momento di dialogo tra istituzioni, imprese, comunità locali e realtà del terzo settore, con l’intento di mettere in relazione le “radici” del territorio irpino con le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica.

Il programma:

16:00 Registrazione partecipanti

16:30 Saluti istituzionali – Dott. Ivo Capone, Sindaco di Summonte

A moderare i lavori, la Dott.ssa Maria Fioretti della Redazione Orticalab.

Interventi:

17:00 La Cooperazione nelle Aree Interne: contesto strategico e risposte del modello cooperativo – Dott. Francesco Melillo, Vicepresidente Vicario Confocoperative Regione Campania 17:30 Progetto Irpinia: Cooperativa di Comunità soggetto giuridico di sviluppo in Irpinia e strumenti normativi e di finanza agevolata per l’impresa – Dott.ssa Carmela Cipriano, Consulente aziendale, CEO e Presidente CDA Progetto Irpinia Cooperativa di Comunità, CEO Ideas Planning S.r.l. 18:00 Agevolazioni lavorative finanziaria 2026: Applicazioni delle agevolazioni lavorative previste dalla finanziaria 2026 e applicazioni al sistema cooperativo – Dott. Marco Torrecuso, Consulente del lavoro, CEO Spazio Lavoro S.r.l., vicepresidente CDA Progetto Irpinia 18:30 Intelligenza Artificiale e lo Sviluppo delle Imprese Irpine: Impiego dell’Intelligenza Artificiale nello sviluppo dell’impresa in Irpinia e analisi di un caso sperimentale nel settore agricolo – Prof. Roberto De Prisco, docente di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno 19:00 New Economy nell’Era dell’AI: l’evoluzione del panorama digitale, l’integrazione di sistemi intelligenti nei processi di creazione del valore – Ing. Giovanni Monda, informatico, CEO Didattica Digitale S.r.l., Socio Progetto Irpinia Cooperativa di Comunità 19:30 Dibattito con il pubblico e conclusioni, accompagnati da un momento di ristoro.

Le istituzioni e le Comunità irpine sono invitate a partecipare.