A Calitri il Congresso cittadino di Forza Italia

Dopo il successo del tesseramento 2025, che ha visto Forza Italia rafforzare in modo significativo la propria presenza e coprire tutti i Comuni dell’Irpinia, il partito azzurro riparte con slancio dando ufficialmente il via alla stagione congressuale. Un passaggio fondamentale di confronto, partecipazione e crescita, pensato per consolidare il radicamento territoriale e costruire una proposta politica sempre più vicina alle comunità locali.

Il primo appuntamento del 2026 è fissato a Calitri, dove sabato 7 febbraio alle ore 11:00, presso la Casa della Musica in via Salvatore Scocca n. 5, si terrà il Congresso cittadino di Forza Italia. Un momento di grande importanza per il partito azzurro, che apre così un percorso di dialogo e condivisione sui temi politici, organizzativi e programmatici.