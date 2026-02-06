Nasce BRYO, l’associazione dei giovani oncologi della mammella

Verrà presentata sabato 7 febbraio presso l’Hotel Bel Sito di Avellino BRYO – Breast Young Oncologists, la nuova associazione che riunisce giovani oncologi impegnati nella prevenzione, diagnosi, cura e ricerca del tumore della mammella. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di confronto e crescita condivisa tra specialisti che operano quotidianamente nell’ambito della senologia oncologica.

BRYO si pone l’obiettivo di promuovere la collaborazione scientifica a livello nazionale, sostenere la formazione continua e favorire lo sviluppo di percorsi di cura sempre più innovativi e personalizzati, in grado di rispondere ai bisogni clinici e assistenziali delle pazienti. Particolare attenzione è rivolta alla qualità di vita, alla continuità delle cure e all’integrazione delle diverse competenze coinvolte nel percorso diagnostico-terapeutico.

Tra le principali attività dell’Associazione figurano la promozione di progetti di ricerca clinica e traslazionale, la definizione di raccomandazioni e buone pratiche cliniche, l’organizzazione di incontri scientifici ed educazionali e il dialogo strutturato con le istituzioni sanitarie e le associazioni di pazienti, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’assistenza oncologica sul territorio.

La presentazione ufficiale di BRYO rappresenta un’importante occasione di confronto tra specialisti e segna l’avvio di un percorso orientato alla costruzione di una rete nazionale dedicata all’eccellenza nella senologia oncologica, capace di valorizzare il ruolo delle nuove generazioni di oncologi e di promuovere un approccio sempre più multidisciplinare e condiviso.