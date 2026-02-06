Montemiletto, via libera al progetto “Scuole Innovative” per il nuovo polo scolastico

Si riporta la nota stampa dell’Amministrazione comunale di Montemiletto guidata dal Sindaco Massimiliano Minichiello:

L’Amministrazione comunale di Montemiletto, con la prima Giunta del 2026, dopo un lungo e complesso iter amministrativo dettato dalle diverse fasi e procedure espletate, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Scuole Innovative”, propedeutico alla realizzazione di un nuovo polo scolastico in località Pastene, per l’importo complessivo di € 14.154.284,82.

Il progetto è stato redatto, su incarico dell’attuale Amministrazione comunale, dall’Architetto Pasquale Miano (in RTP), Professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Dopo lo studio di fattibilità tecnico-economica elaborato dal progettista nel 2022, sono state espletate tutte le attività tecniche ed acquisiti tutti i necessari pareri del Ministero della Cultura, del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, e per ultimo, ma solo in ordine di tempo, quello del Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ai fini della valutazione del rischio bellico nelle aree destinate alla realizzazione dei lavori.

Successivamente, il progetto è stato sottoposto ad una minuziosa verifica commissionata dall’INAIL, redatta da R.T.I. PROTOS Divisione Ispezione impresa (Mandataria) e POQ (impresa mandante), per essere definitivamente acquisito agli atti del Comune in data 30.12.2025.

Tale progettazione prevede la costruzione di una scuola innovativa dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.

Un ulteriore motivo di orgoglio è rappresentato dal fatto che nel corso di questi anni il quadro economico dell’opera è notevolmente incrementato. Infatti, rispetto ad una previsione iniziale di € 5.367.321,00, solo programmata con la precedente Amministrazione comunale, siamo riusciti ad assicurarci uno stanziamento definitivo di € 14.154.284,82, per il quale è stato già emesso il Decreto Ministeriale di finanziamento, con copertura contabile della Corte dei Conti.

Questa intricata vicenda ha avuto inizio quasi venti anni fa con l’abbattimento del plesso scolastico in località Pastene disposto dall’Amministrazione Abate, a ridosso delle elezioni del 2009, pur sapendo che il Comune non disponeva di finanziamenti utili per la sua ricostruzione; poi nel 2017 l’Amministrazione Frongillo ha intercettato i primi fondi con l’inserimento nel programma “Scuole Innovative” del Ministero, grazie, si fa per dire, alla totale mancanza di strutture scolastiche sul nostro territorio comunale.

Da allora, l’attuale Amministrazione comunale ha profuso il massimo impegno per porre rimedio al vuoto amministrativo e strutturale ereditato, portando a termine tutte le attività di competenza comunale, dalla redazione del progetto all’emissione del decreto di finanziamento per l’importo definitivo ottenuto.

Per dare una risposta concreta ai nostri bisogni, però, è stato necessario reperire prima le somme per la redazione del progetto e poi seguire, con la massima attenzione, tutte le fasi successive che hanno portato alla sua approvazione, superando le puntuali verifiche degli Enti coinvolti.

Ora, tenuto conto del valore elevato della procedura di appalto che supera le soglie comunitarie, sarà l’INAIL ad indire, a breve, una gara su base europea per garantire concorrenza e trasparenza, per aggiudicare i lavori e rendere l’opera cantierabile, con l’obiettivo di riconsegnare alla nostra comunità una scuola all’avanguardia la cui mancanza ha visto, purtroppo, penalizzati diversi cicli scolastici.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Progettista, l’Ufficio Tecnico Comunale e tutti i professionisti che hanno collaborato per il lavoro finora svolto che ha consentito di raggiungere tale importante risultato.