Grottolella, prima sessione del corso BLS-D: verso una comunità cardioprotetta

Nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio 2026, si è tenuta, presso la sede municipale di Grottolella, la prima sessione di formazione dedicata alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLS‑D).

Diciannove i partecipanti che hanno aderito all’iniziativa e ai quali l’Amministrazione comunale ha rivolto un sentito apprezzamento per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione rivolta a un tema di rilevante interesse pubblico.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Dottoressa Barbara Venezia e al Dottore Gaetano Bernardi, per il contributo professionale offerto e per aver individuato nella comunità di Grottolella il contesto idoneo allo svolgimento della suddetta attività formativa e ai collaboratori del progetto GOL e al personale comunale, la cui collaborazione ha reso possibile la piena riuscita dell’evento.

Come evidenziato dal Sindaco Antonio Spiniello e dal Vice Sindaco e delegato alla Sanità Marco Grossi, questa iniziativa rappresenta l’avvio di un percorso più ampio, finalizzato a dotare il territorio comunale di postazioni di defibrillazione semiautomatica in diverse aree del paese, con l’obiettivo di trasformare Grottolella in una “Comunità Cardioprotetta”.