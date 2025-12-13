Cosa fare ad Avellino e dintorni durante le festività natalizie: ecco gli eventi in programma

Laura Perrone – Dalla città ai borghi, con l’avvento delle festività l’Irpinia si veste di luci e di magia: un Natale diffuso tra borghi e tradizioni. Un viaggio che attraversa Avellino e i paesi della provincia, dove ogni comunità ha scelto di raccontare il Natale con la propria voce, tra mercatini, presepi viventi, concerti e riti antichi. Ogni borgo, con la sua identità, contribuisce a un grande racconto corale, quello di una provincia che, tra luci e tradizioni, si conferma protagonista delle festività.

Ecco il calendario di gran parte degli eventi gratuiti:

Avellino – Il capoluogo ha aperto le festività con il “Christmas Village” con un grande concerto tenuto dalla banda della Polizia di Stato, che ha avuto luogo nel pomeriggio dell’8 dicembre presso il Teatro Carlo Gesualdo alle 18:30. Poco prima, alle 17:30, il suggestivo momento di accensione delle luminarie che ha dato inizio alle festività in città, tra videomapping, mercatini di Natale e pista di pattinaggio: un evento rivolto a tutti, adulti e più piccoli.

Lapio – “It’s Christmas 2025 – Sogno a Palazzo Filangieri” è un invito a vivere la magia tra arte e storia: dal 30 novembre al 24 dicembre, le stanze del palazzo storico si trasformano in un percorso incantato.

Montoro – la forza della tradizione, con il presepe vivente del 26 e 27 dicembre e del 6 gennaio come cuore pulsante della comunità, accompagnato dai mercatini che animano le piazze. Un ritorno alle radici, dove la fede incontra la convivialità.

Mercogliano – tra abbazia e Polo Nord. Dal 12 al 14 dicembre, l’Abbazia del Loreto diventa scenario di mercatini e concerti. Parallelamente, il progetto Natale al P(r)olo Nord porta laboratori creativi e artisti di strada, trasformando il paese in un laboratorio di creatività.

Aiello del Sabato – musica e creatività tra concerti e laboratori itineranti che dal 4 dicembre al 5 gennaio animeranno le vie del paese, per un Natale che rappresenti un’esperienza collettiva e partecipata.

Grottaminarda – l’amore come filo conduttore con “NatAmore”, dal 6 al 28 dicembre, una rassegna di eventi che intrecciano solidarietà, festa e comunità.

Morra De Sanctis – il Castello Biondi, il 20 e 21 dicembre, si trasformerà in un “castello di Babbo Natale”, ospitando mercatini, stand enogastronomici e la casa di Babbo Natale.

Santa Lucia di Serino – il “rito del Fucarone, tra il 12 e il 14 dicembre, si trasforma il borgo in un villaggio folkloristico, unendo generazioni attraverso il valore dell’appartenenza ad una comunità e alle sue tradizioni.

Sturno – le “Armonie d’inverno”, dall’8 al 31 dicembre, spettacoli teatrali, concerti e l’inaugurazione dell’albero e del presepe scandiscono le giornate. E i bambini, con la loro musica, diventano ambasciatori di festa.

Santo Stefano del Sole – il villaggio di Babbo Natale, dal 5 dicembre al 4 gennaio, accoglie famiglie con giochi di società, momenti di fede e concerti.

Aquilonia – il “Natale Insieme”, dal 6 dicembre al 9 gennaio, tra tombolate, spettacoli per bambini e canti mariani.

Teora – dal 24 dicembre al 6 gennaio, numerose saranno le iniziative culturali e tematiche, tra mercatini, tombolate popolari e spettacoli.

Nusco – dal 6 dicembre al 6 gennaio, tombolate e concerti natalizi e l’apertura della casa di Babbo Natale.

Montemiletto – dal 6 dicembre al 6 gennaio, presentazioni di libri, tombolate, concerti e spettacoli tenuti da associazioni teatrali. E, nel weekend compreso tra il 27 e 29 dicembre, nel borgo di Montaperto – frazione di Montemiletto – avrà luogo la quinta edizione del suggestivo Presepe Vivente.

Avella – dall’11 dicembre al 6 gennaio, la “Christmas edition” dell’Avella Art Festival, tra canti di Natale, jazz e spettacoli per bambini.

Caposele – un “Alberto per tutti”, il maestoso albero di Natale naturale più alto d’Europa, ad illuminare Piazza della Sanità.

Mirabella Eclano – la quarta edizione del “Borgo di Babbo Natale”, presso il Parco Mirella di Pianopantano, dal 7 dicembre al 6 gennaio, tra mercatini, area food, la letterina a Babbo Natale, laboratori creativi e l’incontro con il Grinch, gli Elfi, Mamma Natale e la Befana.

Grottolella – “Luci di Inverno”, dal 6 dicembre al 6 gennaio, ad illuminare e infondere l’atmosfera natalizia mediante laboratori didattici di artigianato natalizio e pranzi sociali, il Paese di Babbo Natale e la fiaccolata della pace.

Summonte – le “Stelle e i Falò”, dal 14 dicembre al 6 gennaio, per celebrare la Magia del Natale tra eventi artistici, presentazioni di libri e cena osservando le stelle dalla Torre Angioina.

Sant’Angelo dei Lombardi – a partire da sabato 13 dicembre fino all’Epifania, spettacoli teatrali a sfondo natalizio e, dunque, solidale sino alla “Discesa della Befana” sul Castello Imperiale, prevista per il 3 gennaio.

San Mango sul Calore – dal 6 dicembre al 5 gennaio, la “Magia del Natale” tra concerti e tombolate sociali e l’avvento di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

Bagnoli Irpino (Laceno) – dal 21 dicembre all’11 gennaio, la stagione della rinascita animerà il Laceno e il suo Piazzale Seggiovie con il Villaggio di Natale e una pista di pattinaggio di 300 mq.

Bonito – nel weekend compreso tra il 19 e 21 dicembre, Piazza dei Martiri e il borgo saranno allietati da “Natale e Arte”, una commistione di luci d’artista, mercatini di artigianato e enogastronomia e mostre.

Atripalda – un programma in continuo aggiornamento, dal 6 dicembre al 6 gennaio, con giochi natalizi, momento letterari e musicali, con concerti e incontri con artisti quali Ghemon, cantautore e rapper e Bassolino, produttore e compositore

Per conoscere nel dettaglio i singoli programmi, si consiglia la consultazione delle pagine ufficiali delle singole Amministrazioni Comunali, Associazioni e Pro Loco di riferimento, promotrici dei succitati eventi.