La Scandone Avellino esce vittoriosa dalla sfida contro l’Adria Bari

Nell’ultimo turno del girone d’andata del campionato di serie B Interregionale, la Scandone

Avellino esce vittoriosa dall’importantissima sfida al vertice della classifica contro l’Adria Bari che viene sconfitta al Del Mauro con il punteggio di 63-54.

Un successo di fondamentale importanza per il roster di Sanfilippo che sale a quota 18 punti in classifica distaccando i pugliesi, lasciati a 14, in una gara giocata con gli uomini contati.

La vittoria, infatti, non fa stare tranquillo l’ambiente della Scandone; dopo Juskas nel match contro Bari si sono fermati anche Paglia a causa di una distorsione alla caviglia e Zanini per un problema alla spalla: saranno valutati dallo staff medico della società nelle prossime ore.

Prestazioni importanti per i biancoverdi per i soliti Trapani e Pichi, dominatori assoluti della gara.

Pronti via, Avellino schiera Paglia in quintetto al posto dell’infortunato Jaskus, poi i soliti noti per coach Sanfilippo: Trapani, Stefanini, Pichi e Soliani.

L’ala marchigiana dei lupi è costretta subito a lasciare il campo dopo un colpo all’occhio. Bari parte bene con dei buoni tiri presi da Rodriguez e Pelucchini. Pichi risponde presente sotto canestro e firma i primi punti del match per i biancoverdi. La tripla di Paglia segna il primo vantaggio dei padroni di casa al 5’. Gli ospiti, dopo aver iniziato bene la gara, hanno dei passaggi a vuoto che costringono coach Console al primo time out del match. Paglia e Rodriguez si sfidano dalla lunga distanza e il livello della gara si innalza all’improvviso. Un gioco da tre punti di Pelucchini sul finire del quarto fissa il risultato sul 17-15. Secondo quarto che si apre con una nuova tripla di Pelucchini e una penetrazione di Rodriguez.

Bari rimette il muso avanti. Stefanini e D’Offizi entrano in campo. Troppe palle perse in casa

Scandone grazie anche alla forte pressione dei biancorossi, ma Bari non ne approfitta. Punteggio basso con un gioco che stenta a decollare in questa fase della gara. Trapani interrompe il lungo digiuno dei padroni di casa e la tripla di Iannicelli riporta la Scandone avanti. Partita che va a folate ma troppi sono gli errori su entrambi i lati del campo.

Piove sul bagnato in casa Scandone, anche Paglia è costretto ad abbandonare il campo per una botta alla caviglia.

Avellino non molla e firma un mini parziale di 5-0 grazie a Iannicelli e Soliani sul

finire del quarto, che va in archivio col punteggio di 34-27 per i padroni di casa.

La gara riprende con Paglia fermo in panchina per una distorsione e D’Offizi, nonostante non al meglio della forma, chiamato agli straordinari. Il punteggio resta basso. Stefanini mette a segno una buona giocata in post basso. Pronta risposta di Callara da tre punti. La partita stenta a trovare un padrone con Avellino che guida, però, la contesa. La tripla di Zanini e la giocata di tre punti di Stefanini al termine del terzo quarto, segna il massimo vantaggio per la Scandone 48-39.

Inizia l’ultimo quarto con Zanini fermo ai box per un problema alla spalla e Sanfilippo costretto a schierare un quintetto insolito. La boma di Stefanini è una manna dal cielo per i lupi che hanno la possibilità di aumentare il vantaggio ma prima Pichi e poi Soliani litigano con il ferro. Bari resta attaccata alla partita con due buone giocate di Zacchigna e riesce a ridurre il suo svantaggio. Pichi non ci sta e realizza 4 punti di fila e la tripla di Trapani segna il +15 al 35’. Rodriguez prova a rimettere in piedi la contesa ma non c’è tempo. Avellino, guidata da Trapani, ha una marcia in più ed è più determinata a portarsi a casa i due punti.

Il tabellone finale recita: 63-54.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo a fine partita: “Abbiamo giocato una partita con le risorse che avevamo. Poca gamba per noi e complimenti ai ragazzi per aver giocato tre gare dispendiose senza stare bene fisicamente. Voglio rendere merito allo staff medico che ha dato, nonostante i tanti acciacchi, dei minuti a tutti. Ora dobbiamo recuperare salute per iniziare nel modo migliore il girone di ritorno”.

La Scandone Avellino ritornerà al Del Mauro sabato prossimo, 30 Novembre, per affrontare alle ore 20, nel primo turno del girone di ritorno, Canusium Basket.

Parziali:17-15; 17-12; 14-12; 15-15

Tabellino

Avellino. D’Offizi 2 , Zanini 3 , Iannicelli 6, Trapani 10 , Soliani 11 , Stefanini 8 , Pichi 15 , Paglia 8, Iacorossi , Ne: Jaskus ,De Militao

Bari: Pelucchini 11, Traore 6, Rodriguez 15, Diomede, Rubino, Granieri, Lupo 3, Callara 5, Preite 2, Zacchigna 6, Anibaldi 6, Schifeo