Incidente sulla Manna- Tre Torri, trattore si ribalta

Sulla strada Manna-Tre Torri, tra Ariano Irpino e Flumeri, si è verificato un incidente che ha coinvolto un trattore e una Fiat Punto. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’auto abbia tamponato il trattore, provocando il ribaltamento del mezzo agricolo sulla carreggiata.

Fortunatamente, non ci sono feriti gravi tra le persone coinvolte. I soccorsi sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza della zona e prestare assistenza, mentre le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.