2 novembre, il messaggio della sindaca Nargi

Il Giorno dei Morti è un momento per onorare i propri defunti. La sindaca della città di Avellino, Laura Nargi, ha condiviso un messaggio in occasione di questa ricorrenza.

“Oggi è il giorno che dedichiamo ai nostri cari defunti

Alle persone che hanno attraversato la nostra vita e hanno lasciato un ricordo indelebile in noi stessi

Una carezza, il suono di una voce, uno sguardo, un gesto, oggi più che mai rivivono nella nostra memoria e rendono il ricordo di chi non c’è più ancora più forte e persistente

L’unico modo per non lasciare andare queste persone via dalla nostra vita è mantenere vivo il ricordo, coltivare ancora quell’amore e quell’affetto che ci legano a chi non c’è più

E allora buona rimembranza a tutti noi”.