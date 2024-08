Mugnano, corsa contro il tempo per ripulire l’alveo del torrente tracimato

E’ corsa contro il tempo per ripulire l’alveo del torrente Acquaserta o come pure viene chiamato Rio Secco, che ieri è tracimato in due punti, provocando danni nei comuni di Baiano e Mugnano e arrivando fino a Sperone. I residenti della zona di Cardinale di Mugnano sono stati per tutta la notte a ripulire insieme al personale della Protezione Civile, del Comune e ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri le loro abitazioni. Ma si guarda in cielo e alle previsioni meteo che non annunciano nulla di buono. La paura è che il torrente ostruito possa tracimare di nuovo. Così da ore sono all’opera mezzi meccanici per ripulire le aree in pieno centro abitato di Mugnano e nella zona della Circumvallazione che collega a Baiano. Questa mattina il vicesindaco Carmelina Sanseverino e’ stata impegnata insieme agli altri assessori a lungo in zona Ponticiollo, dove c’è stato l’episodio di esondazione per mettere a punto interventi urgenti per la sicurezza.

IL TAPPO SOTTO Il PONTE E L’ESONDAZIONE

Poco dopo le diciassette e trenta di ieri dopo pochi minuti di pioggia in cui sono scesi diversi millimetri di acqua su tutto il territorio Baianese. Una colata di acqua e fango dal Rio Acquaserta, al confine tra Quadrelle e Mugnano del Cardinale. La lingua di acqua e fango devia in larga parte proprio nel Rio Secco, trovando però quando arriva in località “ponticciolo” di Mugnano, un vero e proprio tappo. La furia di acqua e fango ha divelto anche le recinzioni del ponte che collega al quartiere denominato appunto Cardinale. I danni anche poco più giù a monte, dove è nuovamente esondato lo stesso torrente. Stavolta però fango a acqua hanno invaso terreni e anche lo spiazzale di un supermercato lungo la Circumvallazione. Le operazioni di messa in sicurezza banno ingessato in primis proprio il ponte. I mezzi infatti sono stati in azione per liberare la parte ostruita da pietre e fango e anche detriti come alberi e altro. Saranno ovviamente necessarie anche le verifiche a monte. Questa mattina c’è stato un primo sopralluogo anche da parte dei Carabinieri Forestali.

NEL BAIANESE ARRIVA ANCHE IL PRESIDENTE BUONOPANE

A Mugnano e Baiano e’ giunto nella tarda mattinata anche il presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane per un sopralluogo sulla viabilità provinciale ma anche per garantire eventuali mezzi agli amministratori per completare la parte più urgente della messa in sicurezza.