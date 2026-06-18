Francesca Michielin in concerto a settembre: sarà Aiello del Sabato ad accoglierla

“Adesso possiamo finalmente svelarvi il nome dell’artista protagonista del grande concerto dell’Estate Aiellese 2026” con queste parole il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, ha annunciato un appuntamento musicale che si va a collocare nel calendario dei concerti gratuiti che animeranno l’Irpinia nel corso della stagione estiva, ormai alle porte:

Sarà, infatti, Francesca Michielin a far tappa in Irpinia nell’ambito del suo “Strega Comanda Summer Tour 2026”, esibendosi gratuitamente il 1° settembre 2026 lungo Viale Unità d’Italia.

Il pubblico potrà rivivere alcuni dei suoi brani più celebri, spaziando tra Chiamami per nome, Distratto, L’amore esiste, Vulcano, Nessun grado di separazione, Un cuore in due, oltre ai brani accompagnati dai featuring con Calcutta, Fedez, Carl Brave e Giorgio Poi: Io non abito al mare, Magnifico, Cigno nero, Fotografia e Leoni.

Con una scrittura sensibile e un sound che unisce elettronica e cantautorato, quello della cantautrice e polistrumentista Michielin è un percorso artistico all’insegna della continua ricerca espressiva, costruito negli anni e riconosciuto a livello nazionale, dalla vittoria a X Factor nel 2011 alla partecipazione all’Eurovision 2016 con Nessun grado di separazione.

Un appuntamento musicale, dunque, che evidenzia la volontà dell’Amministrazione di proporre eventi culturali di qualità, capaci di valorizzare il territorio e offrire occasioni di partecipazione collettiva. Non è mancato il ringraziamento da parte del sindaco Gaeta al delegato agli eventi, Attilio Fiore, per il lavoro svolto nell’organizzazione.