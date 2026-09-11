Avellino-Palermo: scattano modifiche a viabilità e divieti di sosta

Il 13 settembre 2026 scatteranno importanti restrizioni alla circolazione nei pressi dello Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I provvedimenti, stabiliti dall’Ordinanza Dirigenziale n. 500/R.O., saranno attivi dalle ore 14:00 fino al termine della partita di Serie B contro il Palermo.

Di seguito il dettaglio delle strade interessate:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (dalle ore 14:00): Via Annarumma: nel tratto tra l’incrocio con via De Gasperi e la rotatoria di Contrada Amoretta. Via Zoccolari: nel tratto tra l’incrocio con via Annarumma e l’incrocio con via A. Genovese. Via Greco: nel tratto tra l’incrocio con via Zoccolari e l’incrocio con via Feola. Via Feola: intero tratto. Via Tino: intero tratto (accesso consentito esclusivamente ai residenti). Via Nazzaro: nel tratto tra l’incrocio con via Greco e l’incrocio con via Carpentieri-Tino.

ALTRE RESTRIZIONI E SENSI UNICI: Campo Genova: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l’area, compresa la zona limitrofa al locale Madai. Via Alfredo Amatucci: divieto di circolazione (fatta eccezione per i residenti) e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata. Via Zoccolari: oltre ai divieti già specificati, viene istituito il senso unico di marcia con direzione da Via Greco verso Via Scandone, con divieto di sosta su ambo i lati.