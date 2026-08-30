25° Campionato Europeo VV.F. di Podismo, podio per gli atleti Campani

Si è svolto ieri, a Feltre, in provincia di Belluno, il 25° Campionato Europeo VV.F. di Podismo, manifestazione inserita nel Circuito Podistico Nazionale dei Vigili del Fuoco 2026, che ha visto confrontarsi atleti provenienti da numerosi Comandi italiani e da diversi Paesi europei.

A rappresentare la Campania sono stati gli atleti dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, impegnati sulla distanza di 10 chilometri.

Per il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha partecipato il DCS Nicola Petracca, in qualità di responsabile della rappresentativa campana. La delegazione era inoltre composta dal V.E. Giuseppe Catalano del Comando di Napoli, da Pietro Capasso del Comando di Caserta e dagli atleti del Comando di Salerno: C.S. Simone Grimaldi, V.E. Antonio Longobardi, Cristian Natella e Roberto Forte, V.C. Giuseppe Penna e Francesco Scarano.

La competizione di Feltre ha rappresentato il terzo appuntamento del Circuito Podistico Nazionale VV.F. 2026, confermando la partecipazione della rappresentativa campana a un percorso sportivo che coinvolge ogni anno il personale del Corpo Nazionale in competizioni di carattere nazionale e internazionale.

I risultati

Gli atleti campani hanno affrontato la gara con determinazione e spirito di squadra, confrontandosi con colleghi provenienti da tutta Italia e dall’Europa.

RISULTATI UFFICIALI

Nella categoria SM45, ottimi risultati per Simone Grimaldi, che ha conquistato il 2° posto al Campionato Europeo e il 1° posto al Campionato Italiano, e per Giuseppe Catalano, classificatosi 3° al Campionato Europeo e 2° al Campionato Italiano.

Nella categoria SM60, Pietro Capasso ha ottenuto il 6° posto al Campionato Europeo, mentre Nicola Petracca ha conquistato il 7° posto. Nella classifica del Campionato Italiano, i due atleti hanno ottenuto rispettivamente il 5° e il 6° posto.

La partecipazione al Campionato Europeo di Feltre rappresenta un’importante occasione di confronto sportivo e testimonia, anche attraverso la pratica agonistica, i valori di impegno, disciplina, sacrificio e spirito di squadra che caratterizzano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime il proprio apprezzamento a tutti gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione, contribuendo a rappresentare con passione e professionalità i Vigili del Fuoco della Campania in una competizione di rilievo internazionale.