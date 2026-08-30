Benevento, Mons. Sergio Melillo all’incontro dei Vescovi delle Aree Interne

La Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, con il suo Vescovo S.E. Mons. Sergio Melillo, sarà presente a Benevento il 31 agosto e 1° settembre all’incontro dei Vescovi delle Aree interne. Un appuntamento per ascoltare i territori, condividere le buone prassi e individuare nuove prospettive per le comunità. Saranno circa trenta i Vescovi provenienti da diverse regioni italiane che si confronteranno sulle sfide delle Aree interne: lo spopolamento, l’invecchiamento, la fragilità dei servizi, ma anche le tante esperienze di comunità, solidarietà e partecipazione che raccontano una possibilità concreta di futuro.

“Per la nostra Diocesi sarà un’occasione per portare nel confronto nazionale la voce dell’Irpinia – dichiara – le esperienze delle nostre comunità e le attese di tanti uomini e donne che continuano ad abitare e custodire questi territori. Non si tratta soltanto di parlare delle difficoltà, ma di immaginare e costruire nuove strade perché le Aree interne possano tornare ad essere luoghi capaci di generare vita, relazioni, lavoro e speranza. La nostra Chiesa diocesana continua così a scegliere di abitare il territorio, ascoltarne le domande e contribuire a generare futuro”.

I lavori saranno conclusi dal Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, con una riflessione dal titolo “Nuove prospettive per continuare il cammino”.