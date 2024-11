23 novembre 1980-2024: I ministri Musumeci e Piantedosi a Sant’Angelo dei Lombardi

Un appuntamento nel segno della prevenzione sismica a Sant’Angelo dei Lombardi, nel giorno del 44esimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. Sabato 23 novembre ci saranno, tra gli altri, anche i ministri della Protezione Civile e dell’Interno, Nello Musumeci e Matteo Piantedosi. Gli esponenti del Governo ricorderanno le vittime della tragedia e prenderanno parte ad un focus sulle azioni possibili per migliorare la sicurezza a tutti i livelli in caso di eventi sismici

“Una giornata di informazione e sensibilizzazione – spiega il sindaco di Sant’Angelo, Rosa Anna Maria Repole – sui temi della Protezione Civile, come sempre nel ricordo delle vittime ma con uno sguardo particolare rivolto al presente e al futuro”.

La giornata inizierà alle ore 10:00 presso il centro di Protezione Civile “G. Zamberletti” di Sant’Angelo dei Lombardi, in località Quadrivio. Nella struttura è prevista la partecipazione dei gruppi di Protezione Civile dell’Alta Irpinia e di altre realtà. Il centro è stato costruito grazie alla Regione Campania ed oggi sarà anche di supporto al neo-costituito Gruppo di Protezione Civile nato a Sant’Angelo dei Lombardi.

Alle ore 11:30 è previsto il convegno “La Protezione Civile in Irpinia nell’anniversario del sisma”. L’appuntamento si terrà presso la sala teatrale del Centro Sociale “Don Bruno Mariani” di Sant’Angelo dei Lombardi. Si comincerà con la benedizione delle Autorità religiose, i saluti del sindaco e gli interventi di giovani dell’Istituto “De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi. A seguire, le relazioni del Rettore dell’UniSannio, Gerardo Canfora, del Direttore della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e del Vice Presidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola. Conclusioni affidate al Ministro della Protezione Civile, Sebastiano Musumeci, e al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.