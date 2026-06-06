Forino, turista americana salvata dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasta impantanata

Si è concluso con un lieto fine l’intervento effettuato intorno alle 00:30 a Forino, in contrada Esca Piana, dove una turista americana è rimasta bloccata con la propria auto in una zona di campagna. Il navigatore satellitare l’aveva infatti indirizzata lungo un percorso non praticabile, facendola finire in un tratto fangoso dal quale non riusciva più a ripartire.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino hanno raggiunto la donna, provvedendo a metterla in sicurezza e a liberare il veicolo. Sul posto presenti anche i Carabinieri, che hanno supportato le operazioni e verificato le condizioni della turista.