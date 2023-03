10eLotto, Campania a segno: ad Ariano Irpino centrato un 8 da 30 mila euro. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, un giocatore della città del Tricolle ha centrato un 8 Oro da 30 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni da inizio anno.

Anche il lotto premia la Campania Nel concorso del 25 marzo, sono state centrate vincite complessive per 84.250 euro. La più alta arriva da Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli, dove sono stati realizzati tre ambi e un terno dal valore di 47.500 euro. A questi si aggiungono un terno da 22.500 euro realizzato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e i 14.250 vinti ad Acerra, sempre in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,2 milioni di euro, per un totale di 264 milioni da inizio anno.