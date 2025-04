1° Maggio, a Montefalcione una giornata di “sapore e tradizione”

Il Comune di Montefalcione e la Proloco “Emilio Ruggiero”, nella giornata del primo maggio, organizzano “Montefalcione sapore e tradizione”. Torna dunque un appuntamento “storico” per il paese, una giornata all’insegna del folklore e della tradizione.

La manifestazione avrà inzio alle 9:30 con il Villaggio gonfiabile e l’animazione per bambini e proseguirà con gli “antichi mestieri in scena” in cui ci sarà la dimostrazione dei mestieri di una volta.

Alle 15 ci sarà la sfilata dei carri allegorici che partiranno dal Mercato Coperto.

Alle 15:30 in piazza Guglielmo Marconi si esibirà il gruppo folk Zompa cardillo.

Nel pomeriggio ci sarà la sfilata dei carri allegorici che si concluderà con la votazione.

Alle ore 19:00 si assisterà alla parata Harley Owners group.

Si proseguirà alle ore 21 con i Blue Staff in concerto in piazza Guglielmo Marconi e, alle 23, con la premiazione per i carri allegorici.

Saranno presenti stand gastronomici con tutte le specialità del posto.