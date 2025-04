Summonte, a Irpiniambiente anche servizio spazzamento e diserbo: “una scelta per l’efficienza pubblica”

Il Comune di Summonte amplia la collaborazione con Irpiniambiente, affidando alla società – già responsabile della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti – anche il servizio di spazzamento meccanico/manuale e diserbo del territorio comunale. Una decisione coerente con la volontà dell’Amministrazione comunale di puntare su un modello di gestione interamente pubblico, valorizzando il ruolo di Irpiniambiente.

«Con questo affidamento – dichiara il Sindaco di Summonte, Ivo Capone – vogliamo rafforzare l’idea di un territorio curato e tutelato, investendo in un servizio fondamentale per il decoro urbano e la vivibilità. Abbiamo scelto la strada del pubblico, credendo nel valore, si spera a breve, delle “nostre partecipate” e nella gestione diretta del bene comune. Una scelta di equilibrio, di prospettiva, che mira ad attestare e difendere le scelte strategiche e di indirizzo dell’amministrazione».

«La scelta del Comune di Summonte rappresenta un gesto concreto di fiducia e un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale – afferma l’Amministratore Unico di Irpiniambiente, Claudio Crivaro – In un momento complesso per gli enti locali e per la gestione dei servizi pubblici, rafforzare le sinergie tra istituzioni è un segnale importante di solidarietà e visione comune. Ci auguriamo che questo modello possa essere seguito anche da altri Comuni: Irpiniambiente è un patrimonio del territorio, costruito con risorse pubbliche e competenze interne, che merita di essere valorizzato come strumento efficace e affidabile al servizio delle comunità».

«Siamo pronti ad affrontare questo nuovo impegno con responsabilità e professionalità – aggiunge la direzione di Irpiniambiente – Questa scelta trova riscontro e ulteriore legittimazione nel parere favorevole espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In un rapporto reciproco di rafforzamento, la decisione del Comune di Summonte conferma nei fatti la validità dell’indirizzo adottato a livello sovracomunale, rafforzando la coerenza e l’efficacia della strategia pubblica di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il nostro obiettivo è affiancare i Comuni come partner affidabili nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del patrimonio collettivo“.

Il nuovo servizio sarà avviato nelle prossime settimane e prevede interventi periodici di spazzamento e diserbo, con particolare attenzione alle aree più sensibili del territorio comunale.