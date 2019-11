Sport Minori Taekwondo, Giannelli è d’oro a Cosenza 15 novembre 2019

Domenica 10 novembre u.s. si sono svolti presso il palazzetto dello sport di Cosenza i Campionati

Interregionali di Taekwondo – settore combattimento, manifestazione che ha visto la partecipazione

di ben 28 società sportive provenienti da tutto il sud Italia.

A rappresentare l’Irpinia c’erano gli atleti del “Centro Taekwondo Irpino” che accompagnati dai

Tecnici Luigi SALDUTTO e Rocco GIANNELLI hanno affrontato a testa alta i loro avversari,

conquistando ben sette medaglie di cui 5 di BRONZO (Ilaria GALLUZZO, Michael DEL

MONACO, Luca BRANCALEONE, Vito SALDUTTO e Camilla SALDUTTO) 1 ARGENTO

(Rosa GIANNELLI), ma sopratutto un meritatissimo ORO del più piccolo della squadra Ercole

GIANNELLI (7 anni) che con ben 4 incontri riesce a salire sul gradino più alto del podio.

Buone anche le prestazioni di Francesco DEL GAUDIO e Mattia BRANCALEONE che cedono il

passo ai loro avversari per un soffio. Alla sua prima esperienza Francesco GALLUZZO che nulla

può difronte ad un’atleta molto più esperto e grintoso.

“Sono felice per le medaglie conquistate – dichiara il Direttore Tecnico Luigi SALDUTTO – ma

dobbiamo lavorare e crescere, correggiento errori per puntare sempre al gradino più alto del podio.

Ringrazio l’Insegnante Federale Rocco GIANNELLI per la preziosa collaborazione, ma come

sempre un vivo ringraziamento va ai genitori per i tantissimi sacrifici che fanno per accompagnare

ovunque i miei ragazzi”.