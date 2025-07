ZZIMAM FESTIVAL 2025 torna a Bisaccia con una nuova edizione! 

Torna per la quarta edizione Zzimam, il festival che intreccia musica, territorio e comunità, portando nuove voci là dove il silenzio custodisce storie e memorie. Il nome Zzimam, acronimo di “zitti zitti in mezzo al mercato”, racchiude la voglia di far sentire la propria voce in un settore sovraffollato, distinguendosi con autenticità e coraggio.

Le edizioni passate del festival hanno visto esibirsi sul palco principale artisti emergenti ma con una grande esperienza e una serie di eventi importanti alle spalle come Fabio Celenza, i Mòn, European Vampire, Flame Parade e i Puà,

Il 26 Luglio, Zzimam Festival porterà concerti, dj set, installazioni sonore ed esperienze culturali in uno degli spazi più suggestivi di Bisaccia che è il Castello Ducale, epicentro di una festa che è rito, incontro e sguardo condiviso sul territorio. Le porte del castello saranno aperte dalle 14 per ospitare il primo laboratorio di comunità, uno spazio e un momento dedicato alla sostenibilità ambientale e all’energia. Alle 18, nel giardino della Torre, che è lo stage secondario del festival, avrà luogo la prima esibizione con la Live session di Subpneuma, giovane producer techno indipendente. A partire dalle 20 avranno inizio gli spettacoli nel Main Stage, la Corte del Castello, che vedrà Alex Fernet in apertura a uno dei nomi principali del Festival: i Post Nebbia! A seguire il palco cambia atmosfera e ci sarà la giovane dj Kristal Kostee in apertura all’altro nome caldo della serata: Cosimo Damiano!

Zzimam si propone di essere la voce fuori dal coro in grado di costituire uno spazio musicale e artistico al di fuori degli schemi convenzionali, con l’obiettivo di aprire una nuova era culturale.

Tra gli obiettivi principali dell’edizione 2025:

● Esplorare il panorama musicale alternativo attraverso le etichette discografiche indipendente

● Realizzare attività dedicate alla sostenibilità ambientale e sociale.

● Valorizzare la storia e la cultura del territorio;

● Trasformare spazi liminali in luoghi di cultura e socialità;

● Favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse;

Il Festival intende posizionarsi nelle aree interne del Mezzogiorno come un raccoglitore di voci e storie che spesso non riescono a raggiungere visibilità nei circuiti artistici istituzionali e nazionali offrendo ad un territorio ricco di identità e tradizione uno sguardo sulla cultura giovanile e alternativa del panorama musicale mondiale.

Zzimam Festival 2025 è realizzato con il sostegno del Comune di Bisaccia, in collaborazione con enti e aziende locali, pubbliche e private ma anche grazie al supporto di tutti i cittadini e del pubblico.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili su www.zzimamfestival.it.