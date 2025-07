AVELLINO – Tantissime persone in questi minuti sono in Via Circumvallazione per assistere “Pippo” il cane di quartiere adottato dalla città, che e’ stato investito lungo la strada che collega a Via Campane. Acqua e carezze in attesa che arrivino i soccorsi.

AGGIORNAMENTO: Arrivata sul posto l’ambulanza del Servizio Veterinario, Pippo sarà trasferito ora nella struttura veterinaria dell’ASL di Avellino.